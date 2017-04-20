كأس قطر: السد يبلغ النهائي للمرة الأولى
تأهل السد إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس قطر لكرة القدم للمرة الأولى بعد فوزه الصعب وبعشرة لاعبين على الريان 3-2 في نصف النهائي الخميس في الدوحة.
وتقدم السد بثلاثية سجلها الجزائري يوغرطة حمرون (1 و23) وحسن الهيدوس (20 ركلة جزاء)، ورد الريان بثنائية في الشوط الثاني عبر الكوري الجنوبي ميونج كو (54) والاسباني سيرخيو غارسيا (74).
ولعب السد بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه محمد كسولا في الدقيقة 64.
ويلتقي السد في النهائي المقرر في 29 نيسان/أبريل الحالي مع لخويا أو الجيش حامل اللقب اللذين يلتقيان الجمعة.