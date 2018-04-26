كأس قطر: الدحيل والسد يبحثان عن اللقب الثاني

وتوّج الدحيل بالكأس في 2015، والسد في الموسم الماضي.

تأهل الدحيل إلى النهائي بعد فوزه في نصف النهائي على الغرافة رابع الدوري 6-1، والسد بتغلبه على الريان الثالث بركلات الترجيحية 6-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2 في مباراة استخدمت فيها تقنية مساعدة الحكام بالفيديو للمرة الأولى في قطر.

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الدحيل والسد في المباراة النهائية للكأس، لكنهما التقيا هذا الموسم 3 مرات، كانت الأولي في الكأس السوبر وحسمها السد 4-2، ثم ثأر الدحيل في الدوري وهزم منافسه ذهاباً وإياباً 4-2 و4-3.

وتعد المباراة تجربة اخيرة للفريقين قبل مباراتيهما في دور الـ 16 لدوري أبطال اسيا، حيث يستضيف السد الأهلي السعودي، ويحل الدحيل ضيفاً على العين الاماراتي في 7 و8 إيار/مايو.

يخوض السد حامل اللقب المواجهة بصفوف مكتملة بقيادة الاسباني تشافي والثنائي الجزائري بغداد بونجاح هداف الفريق ولاعب الوسط يوغرطة حمرون، بينما يفتقد الدحيل قائده وثاني هدافيه التونسي يوسف المساكني للإصابة، وسيعول على المغربي يوسف العربي هداف الفريق والدوري والكوري الجنوبي نام تاي هاي.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء، قال البرتغالي أوزفالدو فيريرا مدرب السد "سنخوض المباراة بكل قوة وسنبذل كل جهد لدينا، وسنقاتل من أجل الانتصار ومن أجل الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي".

من جهته، قال الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل "لا نخاف من شيء، السد فريق جيد وتأهل للدور الثاني من دوري الابطال ويملك لاعبين جيدين مثل تشافي، ومدرباً محنكاً ومن المؤكد أنها ستكون مباراة من مستوى عالٍ".