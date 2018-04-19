كأس تركيا: إصابة مدرب بشيكتاش خلال الدربي أمام فنربهتشه

وأوقف الحكم الدربي الذي يعتبر بين الأكثر إثارة في أوروبا، في الدقيقة 57 بعد أن سقط غونيش بالقرب من دكة بدلاء فريقه واضعا يديه على رأسه الذي كان يسيل دما.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، أصيب غونيس في الرأس بمقذوفة مجهولة، ربما أطلقت من المدرجات.

ونقل المدير الفني التركي على عجل إلى غرفة خلع الملابس، حيث قام الطاقم الطبي في ناديه بخياطة الجزء العلوي من رأسه بدبابيس، وفقا للصور التي بثتها وسائل الإعلام.

وبعد ذلك تم نقل المدرب بسرعة إلى المستشفى. وأظهر فيديو انه نقل على حمالة ورأسه ملفوفة بضمادات.

وقرر الحكم ميت كالكافان ايقاف المباراة التي كانت تقام على ملعب فنربهتشه والنتيجة صفر-صفر (الذهاب 2-2).

ووقع الحادث بعد تصاعد التوترات في الشوط الأول الذي شهد على الخصوص طرد مدافع بشيكتاش الدولي البرتغالي بيبي في الدقيقة 30 بسبب تدخل قوي.

وسبق للحكم ان أوقف المباراة لمدة خمس دقائق في الشوط الأول بعد إلقاء قذائف ضد لاعبي بشيكاش اثر ركلات ركنية.

وأصيب غونس بمقذوفة عندما يحاول تهدئة أحد بدلائه حارس المرمى تولغا زينجين، الذي كان يتجادل مع أنصار فنربهتشه.

وتشهد الدربيات في تركيا وخاصة بين الفرق الثلاثة الكبيرة في اسطنبول غلطة سراي وفنربهتشه وبشيكتاش، أجواء مثيرة.

في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، شهد الدربي الاول هذا الموسم بين بشيكتاش وفنربهتشه توزيع عدد كبير من البطاقات (خمس حمراء، 12 صفراء) وركلتي جزاء.

كما ان مباراة ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس بين بشيكتاش وفنربهتشه كانت مثيرة ايضا حيث طرد لاعبان من فنربهتشه ولاعب من بشيكتاش.

وبلغت درجة الاثارة ذروتها في الدوري التركي حيث الفارق صغير بين فرق المقدمة. ويتصدر غلطة سراي بفارق نقطة واحدة امام بشيكتاش وباشاك شهير و3 نقاط عن فنربهتشه الرابع.

