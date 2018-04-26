كأس اوروبا 2024: تركيا بعد ألمانيا تقدّم طلب ترشيحها

وكان الاتحاد الالماني قدم طلب بلاده للاستضافة الثلاثاء.

ونقل بيان للاتحاد الاوروبي عن رئيس الاتحاد الاوروبي يلديريم ديميرورن قوله "تم تقديم جميع الضمانات دون تحفظ، بما في ذلك ضمانات اضافية ومبتكرة تضمن النجاح المالي للبطولة، ما سيعود بالفائدة على جميع الاتحادات الاعضاء في الاتحاد الاوروبي".

وتقدم تركيا ترشيحها لاستضافة كأس اوروبا للمرة الرابعة على التوالي، وهي خسرت في 2010 بفارق صوت واحد امام فرنسا في التصويت لاستضافة نسخة 2016.

من جهته، قال النائب الاول لرئيس الاتحاد التركي للعبة سيرفين يارديمجي "حان الان الوقت لكي تستضيف تركيا كأس اوروبا للمرة الاولى".

وستختار اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي البلد المضيف للبطولة في 27 ايلول/سبتمبر المقبل.

واستضافت ألمانيا نهائيات كأس العالم عام 2006، لكنها لم تنظم كأس اوروبا منذ عام 1988، حين كانت المانيا مقسمة الى دولتين (ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية). وتوجت هولندا بلقب تلك النسخة بفوزها على الاتحاد السوفياتي وقتها (2-صفر) في المباراة النهائية.

واقيمت النسخة الاخيرة لكأس اوروبا في فرنسا صيف 2016 وكان اللقب من نصيب البرتغال على حساب البلد المضيف.

وتقام النسخة المقبلة عام 2020 في 12 مدينة اوروبية مختلفة.

