كأس العالم 2026 - مقاعد جديدة ودورة فاصلة

وأشار فيفا في بيان رسمي إلى أن أوروبا ستحصل على "16 مقعداً مباشراً، إفريقيا 9 مقاعد، آسيا 8 مقاعد، أميركا الجنوبية 6 مقاعد، كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) 6 مقاعد، أوقيانيا مقعد واحد".

وارتفعت بالتالي حصة أوروبا من 13 مقعداً إلى 16، وإفريقيا من 5 إلى 9، وآسيا من 4 مقاعد ونصف (ملحق قاري) إلى 8، وكونكاكاف وأميركا الجنوبية من 4 ونصف إلى 6، وأوقيانيا من نصف مقعد إلى مقعد مباشر.

وذكر البيان ان "مكتب مجلس فيفا، الذي يتألف من رئيس فيفا ورؤساء الاتحادات القارية الستة، التأم الخميس في مقر فيفا في زيوريخ ووافق على مقترح لتوزيع المقاعد لكأس العالم 2026".

وتابع: "سيتم تقديم هذه التوصية للتصديق عليها من قبل مجلس فيفا، الذي سيعقد اجتماعه المقبل في 9 أيار/مايو في المنامة، البحرين، قبل يومين من جمعية فيفا العمومية الـ67".

وستتأهل الدولة المضيفة مباشرة إلى النهائيات، ومقعدها سيحسم من حصة اتحادها القاري. وبحال أية استضافة مشتركة، سيحدد مجلس فيفا عدد الدول المضيفة المتأهلة مباشرة إلى النهائيات.

وكان الاتحاد الدولي وافق على زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 توزع على 16 مجموعة من ثلاث منتخبات بدءاً من مونديال 2026، مؤيداً اقتراحاً لرئيسه السويسري جاني إنفانتينو يؤمن زيادة الاهتمام باللعبة ورفع العائدات المالية.

وأضاف البيان إنه "بعد 10 كانون الثاني/يناير، عندما قرر مجلس فيفا بالإجماع توسيع كأس العالم إلى 48 مقعدا، دخل فيفا والاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء في عملية تشاور، أدت إلى الاقتراح الذي أوصى به مكتب المجلس".

دورة فاصلة

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن التوزيع المذكور يخصص 46 من المنتخبات الـ48 المشاركة، وستقام بالتالي دورة فاصلة لحسم المقعدين الأخيرين: "يتضمن اقتراح مكتب مجلس فيفا إجراء دورة فاصلة بمشاركة 6 منتخبات لتحديد المقعدين الأخيرين".

وأردف أن "منتخباً واحداً من كل اتحاد قاري باستثناء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منتخب من الاتحاد القاري للدولة المضيفة سيشاركون في الدورة الفاصلة".

وسيتم "تصنيف منتخبين بحسب تصنيف فيفا العالمي. سيواجه المنتخبان المصنفان الفائزين من المباريات الاقصائية بين المنتخبات الأربعة غير المصنفة.. ستقام دورة التصفية في الدولة (أو الدول) المضيفة، وتكون بمثابة الاختبار قبل كأس العالم".

واقترح الاتحاد الدولي شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2025 لإقامة الدورة الفاصلة لنهائيات 2026.