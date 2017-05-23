كأس العالم للشباب: أخطاء جسيمة من كلينسمان وتوموري

ففي المباراة الأولى التي جمعت الولايات المتحدة بالإكوادور أخطأ الحارس جوناثان كلينسمان - نجل الألماني يورغن كلينسمان - وفشل في التعامل مع تمريرة من الدفاع ليرسل الكرة مباشرة نحو قدم بريان كابيزاس الذي سدّد كرة قوية استقرت في الشباك.

أما في المباراة الثانية (إنجلترا-غينيا) وفي كرة من منتصف الملعب أراد فيكايو توموري مدافع تشيلسي التخلص من ضغط مهاجم غينيا ليقوم بإرجاع الكرة لزميله حارس المرمى المتقدم والذي فشل في تشتيت الكرة لتسكن الكرة الشباك.