كأس العالم للشباب: أخطاء جسيمة من كلينسمان وتوموري
شهدت مباراتا إنجلترا والولايات المتحدة هدفين طريفين بطلهما الحارس جوناثان كلينسمان والمدافع فيكايو توموري.
ففي المباراة الأولى التي جمعت الولايات المتحدة بالإكوادور أخطأ الحارس جوناثان كلينسمان - نجل الألماني يورغن كلينسمان - وفشل في التعامل مع تمريرة من الدفاع ليرسل الكرة مباشرة نحو قدم بريان كابيزاس الذي سدّد كرة قوية استقرت في الشباك.
أما في المباراة الثانية (إنجلترا-غينيا) وفي كرة من منتصف الملعب أراد فيكايو توموري مدافع تشيلسي التخلص من ضغط مهاجم غينيا ليقوم بإرجاع الكرة لزميله حارس المرمى المتقدم والذي فشل في تشتيت الكرة لتسكن الكرة الشباك.