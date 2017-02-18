كأس السوبر الأفريقي: صنداونز بطلاً على حساب مازيمبي

توّج ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بطلاً لمسابقة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري أبطال القارة وكأس الاتحاد، وذلك بتغلبه على ضيفه حامل اللقب مازيمبي الكونغولي 1-صفر السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في بريتوريا.

ويدين صنداونز الذي توج في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلقب دوري أبطال القارة للمرة الأولى في تاريخه بتفوقه على الزمالك المصري (3-صفر ذهابا وصفر-1 إياباً)، بإحرازه كأس السوبر للمرة الأولى إلى البرازيلي ريكاردو ناسيمينتو الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء انتزعها هلومفو كياكانا، حارماً مازيمبي من الاحتفاظ بالكأس.

وأصبح صنداونز ثاني فريق من جنوب أفريقيا يحرز الكأس بعد أورلاندو بايريتس الذي توّج بطلاً عام 1996 على حساب شبيبة القبائل الجزائري، علماً بأنّ مواطنهما كايزر شيفز خسر عام 2002 أمام الأهلي المصري حامل اللقب القياسي بعدد الألقاب (6 آخرها عام 2014) أمام مواطنه الزمالك (3 آخرها عام 2003).

وأكمل الفريق الجنوب أفريقي بإحرازه كأس السوبر، مشواره "غير التقليدي" لأنه لم يكن من المفترض به أن يخوض حتى نهائي مسابقة دوري الأبطال.

ففي دور الـ16 المؤهل إلى مرحلة المجموعات للبطولة، خرج صنداونز على يد فيتا كلوب الكونغولي. بعدها انتقل الفريق ليخوض دور الملحق في كأس الاتحاد ليودّع البطولة مجدّداً على يد ماديما الغاني.

وحصل بعدها بطل جنوب أفريقيا على طوق النجاة حين استبعد فيتا كلوب من البطولة لإشراك لاعب غير مؤهل في الدور السابق وحلّ صنداونز بديلاً له في مرحلة المجموعات ثم واصل مشواره حتى إحراز اللقب الأسمى والذي أتبعه السبت بكأس السوبر، حارماً مازيمبي من رفع الكأس للمرة الرابعة في تاريخه (توّج بها أعوام 2010 و2011 و2016).