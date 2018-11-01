وستواجه السعودية في النهائي منتخب كوريا الجنوبية يوم الرابع من نوفمبر. وكانت كوريا الجنوبية تأهلت في وقت سابق اليوم على حساب قطر.

سجل للسعودية حارس اليابان تومويا واكاهارا بالخطأ إثر تقديره السيء لكرة عرضية أرضية سهلة في الدقيقة 29، وأضاف خالد الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

واستحقت السعودية العبور بعدما سيطرت على المنتخب الياباني واهدر الأخضر فرصاً عديدة خصوصاً في الشوط الأول، فيما بدت اليابان عاجزة أمام التفوق السعودي.

وكانت منتخبات قطر والسعودية وكوريا الجنوبية واليابان قد ضمنت تأهلها إلى مونديال 2019 تحت العشرين عاماً المقررة في بولندا.