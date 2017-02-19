كأس إنكلترا: ثلاثية كين تقود توتنهام إلى ربع النهائي

وكان توتنهام الذي أشرك تشكيلة قوية في اللقاء الطرف الأفضل على مدى الدقائق التسعين وكاد يفتتح التسجيل بواسطة صانع ألعابه الدنماركي كريستيان إريكسن الذي انفرد بالحارس ماركوس بيتينيللي الذي تصدى لمحاولته ببراعة (14).

إلا أنّ مرمى فولهام تلقى الهدف الأول بعد ذلك بدقيقتين عندما باغت إريكسن دفاع فولهام ومرر كرة ماكرة باتجاه كين الذي تابعها داخل الشباك.

وضاعف كين تقدم فريقه بتمريرة أخرى من إريكسن (52)، قبل أن يسجل هدفه الثالث بتمريرة من ديلي آلي بعدما كسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس (73).

وهذا "الهاتريك" هو الخامس لكين في مسيرته.

ويلتقي لاحقاً الأحد بلاكبيرن مع مانشستر يونايتد، في حين يلعب ساتون مع أرسنال غداً الإثنين.