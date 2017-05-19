كأس أمير قطر: هدف حمرون القاتل يهدي اللقب للسد

وعلى ستاد خليفة الدولي أحد الملاعب التي ستستضيف مونديال 2022 بقطر، افتتح رودريغو تاباتا النتيجة لفريقه الريان في الدقيقة 49 حيث نجح في مناسبتين مغالطة حارس مرمى السد سعد الشيب لكن حسن الهيدوس تمكن من معادلة النتيجة لفريقه السد (56ركلة جزاء).

وفي الوقت بدل الضائع، أنهى الجزائري يوغرطة حمرون المواجهة بهدف قاتل جاء بعد تمريرة جميلة من تشافي ليستلمها الجزائري ويسددها بكل قوة مغالطاً الحارس عمر باري.

واعتلى السد منصة تتويج مسابقة كأس أمير قطر للمرة السادسة عشرة في تاريخه والثالثة له على التوالي بعد أعوام 2014 و2015.

وفوت الريان على نفسه فرصة التتويج باللقب السابع في تاريخه بعد أعوام 1999 و2004 و2006 و2010 و2011 و2013.

والتقى السد والريان للمرة الأولى في المباراة النهائية من كأس أمير قطر عام 1977 وفاز وقتها السد بهدف نظيف محرزاً ثاني ألقابه فيما كان أول ألقاب الريان في أغلى الكؤوس عام 1999 بفوزه على الغرافة (2-1)، علماً بأن أول ألقاب السد كان عام 1975 وفاز على الأهلي وقتها 4-3.

وبوجه عام التقى السد والريان 5 مرات سابقة في نهائي كأس الأمير فاز السد في أربع مواجهات (1977 بهدف دون رد) – ( 1982 بهدفين مقابل هدف) (1991 بهدف دون رد) (2000 بهدفين دون رد)، بينما كان الفوز الوحيد للريان على السد في نهائي البطولة عام 2013 (2-1).