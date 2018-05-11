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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

كأس أمير قطر: مشاهدة مباراة السد والدحيل الان في تغطية مباشرة

من قبل
1:21 دقيقة

تابعوا معنا النقل والبث المباشر لمباراة السد والدحيل اليوم في نصف نهائي كأس أمير قطر.

البث المباشر لمباراة السد والدحيل اليوم في نصف نهائي كأس أمير قطر سيكون على beIN SPORTS.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي صفر-صفر 

47: الحكم يستعين بتقنية الفيديو VAR، ويشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب السد عبد الكريم حسن

30: الحكم سلمان الفلاحي يستعين بتقنية الفيديو (VAR)ويلغى ركلة الجزاء للسد 

28: الهيدوس يسقط والحكم يعلن ركلة جزاء

23: رأسية محمد مونتاري، لاعب الدحيل، تصطدم بالقائم وتغادر الملعب 

18: تصويبة حامد اسماعيل، لاعب السد، تجد أمامها القائم 

10: لاعب الدحيل، بسام الراوي يصوب وكرته كادت أن تأتي بالهدف الأول في المباراة 

بداية مباراة السد والدحيل  

التشكيلة الأساسية لفريق السد 

 

التشكيلة الأساسية لفريق الدحيل 


 

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