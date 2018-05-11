البث المباشر لمباراة السد والدحيل اليوم في نصف نهائي كأس أمير قطر سيكون على beIN SPORTS.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي صفر-صفر
47: الحكم يستعين بتقنية الفيديو VAR، ويشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب السد عبد الكريم حسن
30: الحكم سلمان الفلاحي يستعين بتقنية الفيديو (VAR)ويلغى ركلة الجزاء للسد
28: الهيدوس يسقط والحكم يعلن ركلة جزاء
23: رأسية محمد مونتاري، لاعب الدحيل، تصطدم بالقائم وتغادر الملعب
18: تصويبة حامد اسماعيل، لاعب السد، تجد أمامها القائم
10: لاعب الدحيل، بسام الراوي يصوب وكرته كادت أن تأتي بالهدف الأول في المباراة
بداية مباراة السد والدحيل
التشكيلة الأساسية لفريق السد
التشكيلة الأساسية لفريق الدحيل