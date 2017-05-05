كأس أمير قطر: بونجاح يقود السد لنصف النهائي

وسجل بغداد الأهداف الأربعة (8 و36 و40 و45 من ركلة جزاء)، فيما سجل الأوزباكي سانجار تورسنوف (29) هدف الخريطيات.

وتأهل السد الوصيف إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من الجيش وأم صلال اللذين يلتقيان السبت في أخر مباريات ربع النهائي.

وكان أجمل أهداف بونجاح الثالث حيث راوغ الدفاع والحارس بمهارة فائقة وسدد الكرة في المرمى.

وكان الريان ولخويا قد تأهلا إلى نصف النهائي بفوزهما على الغرافة والخور.