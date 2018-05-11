كأس أمير قطر: المعز علي يقود الدحيل للتأهل إلى النهائي على حساب السد

وسجل اللاعب المعز علي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.

وسيلاقي الدحيل في النهائي الفائز من مواجهة الغرافة والريان.

تفاصيل مواجهة السد والدحيل:

نهاية المباراة بفوز الدحيل على السد بهدف لصفر.



83: الكوري الجنوبي، نام تاي هي، يراوغ ويصوب وكرته على العارضة

71: تصويبة لويز مارتن، لاعب الدحيل، تأتي على القائم

68: المعز علي يفتتح باب التسجيل لفريق الدحيل في نصف النهائي (1-صفر)

62: تصويبة، علي عفيف، لاعب الدحيل يتصدى لها حارس السد

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي صفر-صفر

47: الحكم يستعين بتقنية الفيديو VAR، ويشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب السد عبد الكريم حسن

30: الحكم سلمان الفلاحي يستعين بتقنية الفيديو (VAR)ويلغي ركلة الجزاء للسد

28: الهيدوس يسقط والحكم يعلن ركلة جزاء

23: رأسية محمد مونتاري، لاعب الدحيل، تصطدم بالقائم وتغادر الملعب

18: تصويبة حامد اسماعيل، لاعب السد، تجد أمامها القائم

10: لاعب الدحيل، بسام الراوي يصوب وكرته كادت أن تأتي بالهدف الأول في المباراة

بداية مباراة السد والدحيل

التشكيلة الأساسية لفريق السد

التشكيلة الأساسية لفريق الدحيل



