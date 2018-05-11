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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

كأس أمير قطر: المعز علي يقود الدحيل للتأهل إلى النهائي على حساب السد

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0:27 دقيقة

تأهل نادي الدحيل إلى نهائي كأس أمير قطر اليوم الجمعة عقب فوزه على السد 1-صفر في مواجهة نصف النهائي.

وسجل اللاعب المعز علي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68. 

وسيلاقي الدحيل في النهائي الفائز من مواجهة الغرافة والريان.  

 

تفاصيل مواجهة السد والدحيل: 

نهاية المباراة بفوز الدحيل على السد بهدف لصفر.
 

83: الكوري الجنوبي، نام تاي هي، يراوغ ويصوب وكرته على العارضة 

71: تصويبة لويز مارتن، لاعب الدحيل، تأتي على القائم 

68: المعز علي يفتتح باب التسجيل لفريق الدحيل في نصف النهائي (1-صفر) 

62: تصويبة، علي عفيف، لاعب الدحيل يتصدى لها حارس السد 

عودة المباراة في شوطها الثاني 

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي صفر-صفر 

47: الحكم يستعين بتقنية الفيديو VAR، ويشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب السد عبد الكريم حسن

30: الحكم سلمان الفلاحي يستعين بتقنية الفيديو (VAR)ويلغي ركلة الجزاء للسد 

28: الهيدوس يسقط والحكم يعلن ركلة جزاء

23: رأسية محمد مونتاري، لاعب الدحيل، تصطدم بالقائم وتغادر الملعب 

18: تصويبة حامد اسماعيل، لاعب السد، تجد أمامها القائم 

10: لاعب الدحيل، بسام الراوي يصوب وكرته كادت أن تأتي بالهدف الأول في المباراة 

بداية مباراة السد والدحيل  

التشكيلة الأساسية لفريق السد 

 

التشكيلة الأساسية لفريق الدحيل 


 

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