كأس أمير قطر: الريان يضرب موعداً مع الدحيل في النهائي

وافتتح رودريغو تاباتا التسجيل في الدقيقة الثالثة ثم أضاف الكوري الجنوبي كو ميونغ الهدف الثاني في الدقيقة 47 ثم عاد تاباتا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 88.

ويواجه الريان في نهائي كأس أمير دولة قطر فريق الدحيل يوم 19 أيار/مايو الحالي.

الف الف مبروووك للأمة الريانية التأهل إلى نهائي #كأس_الأمير 🏆للمرة الثانية على التوالي ونشوفكم السبت في استاد خليفة pic.twitter.com/Bb5tNeSNeu — #كأس_الأمير 🇶🇦 (@QFA) May 12, 2018

كأس أمير قطر: المعز علي يقود الدحيل للتأهل إلى النهائي على حساب السد

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة بفوز الريان على الغرافة 3-صفر وعبوره للنهائي

88: رودريغو تاباتا يسجل الهدف الثالث لفريق الريان.

86: الحارس قاسم برهان يقف سداً منيعاً أمام محاولات لاعبي الريان لإضافة الهدف الثالث.

69: تصويبة الهولندي شنايدر يبعدها بصعوبة حارس الريان

58: الحارس قاسم برهان ينقذ الغرافة من هدف ثالث

47: الكوري كو يدوّن الهدف الثاني لفريق الريان

بداية المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الريان على الغرافة بهدف لصفر.

03: الريان يدخل في صلب الموضوع منذ البداية...رودريغو تاباتا يوقع الهدف الافتتاحي

بداية المباراة

التشكيلة الأساسية للفريقين :





