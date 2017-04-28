كأس أمير قطر: الخريطيات وأم صلال إلى ربع النهائي

حقق الخريطيات المفاجأة بفوزه على الأهلي بركلات الترجيح 7-5 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 3-3 الجمعة في الجولة الثالثة لبطولة كأس أمير قطر لكرة القدم.

وبدا الأهلي في طريقه لحسم اللقاء لمصلحته بعدما تقدم بثلاثية نظيفة عبر الأرجنتيني مايدانا أوسكار (18) والتونسي ياسين الشيخاوي (33) وعلي فريدون (55).

لكن الخريطيات عاد من بعيد وأدرك التعادل بفضل المغربي أنور ديبا (61 و77 من ركلة جزاء) والمدافع البرازيلي سانتوس (90).

وتخطى أم صلال الشحانية بهدفين لمدحت مصطفى (3) والسوري محمود المواس (17)، مقابل هدف لفهد خلفان (5).