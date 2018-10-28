انتصر منتخب قطر على نظيره التايلاندي 7-3 بعد التمديد (الوقت الأصلي 3-3) اليوم الأحد في ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً ليتأهل رسمياً إلى كأس العالم 2019 في بولندا.

ونجحت قطر في حمل راية العرب في كأس العالم (أول منتخب عربي يتأهل) بعد مباراة مثيرة تقلبت في مجرياتها قبل أن يأتي الحسم في الأشواط الإضافية.



وتناوب على أهداف قطر كل من هاشم علي (13) وناصر اليزيدي (21) وأحمد سهيل (87) وعبد الرشيد إبراهيم (99 و117) وخالد وليد (106) ويوسف أيمن (120)، بينما سجّل أهداف تايلاند كوراويت وساكونتشاي وثيراباك (48 و61 و80).

وانتهى الشوط الأول بتقدم قطر 2-0 قبل أن ترد تايلاند بأول ربع ساعة في الشوط الثاني وتعدل النتيجة ومن ثم تخطف هدف التقدم قبل 10 دقائق من النهاية.

وبصم أحمد سهيل على هدف التعادل في الدقيقة 87 لتذهب المباراة إلى التمديد الذي صبغته قطر بلونها مسجلة أربعة أهداف مناصفة بين الشوطين.

وفي بقية مباريات ربع النهائي تلتقي اليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وطاجكستان والسعودية وأستراليا.

وستلعب قطر مع الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وطاجكستان في نصف النهائي.

وتأهلت قطر بأعجوبة إلى الدور الثاني مستفيدة من خسارة الإمارات في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى أمام إندونيسيا.