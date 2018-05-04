قرعة كأس اسيا 2019 تسفر عن صدامات عربية قوية

وستستضيف الإمارات منافسات النسخة السابعة عشرة من البطولة في الفترة بين 5 يناير -1 فبراير 2019، وللمرة الاولى في هذه البطولة سيشارك 24 منتخبا.

نتائج القرعة

المجموعات المنتخبات الأولى الامارات - تايلاند - الهند - البحرين الثانية استراليا - سوريا - فلسطين -الاردن الثالثة كوريا الجنوبية - الصين - قيرغيزستان- الفيلبين الرابعة ايران - العراق - فيتنام- اليمن الخامسة السعودية - قطر- لبنان- كوريا الشمالية السادسة اليابان - اوزباكستان - عمان - تركمنستان

- كلمة البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

- كلمة الاماراتي محمد خلفان الرميثي رئيس اللجنة المنظمة لكأس اسيا 2019.

- بداية مراسم القرعة التي يقدمها جون دايكس.

تعتبر نهائيات كأس آسيا 2019 الأكبر في تاريخ البطولة، حيث تشهد مشاركة 24 منتخباً تخوض 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب في أربع مدن مضيفة، هي أبو ظبي والعين ودبي والشارقة

وقُسّمت المنتخبات على 4 مستويات كما هو موضح تالياً:

المستوى الأول: الإمارات، إيران، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية.

المستوى الثاني: الصين، سوريا، أوزبكستان، العراق، قطر، تايلاند.

المستوى الثالث: قيرغيزستان، لبنان، فلسطين، عُمان، الهند، فيتنام.

المستوى الرابع: كوريا الشمالية، فيليبين، البحرين، الأردن، اليمن، تركمنستان.

وبطبيعة الحال؛ وضعت الإمارات على رأس المجموعة الأولى، ومن المنتظر طبعاً وضع بقية منتخبات المستوى الأول على رأس المجموعات الأخرى.

ويتأهل إلى الدور المقبل أبطال المجموعات وأصحاب المركز الثاني وأفضل أربع منتخبات حصلوا على المركز الثالث،وبهذا سيكون لدينا 16 منتخباً لمتابعة الطريق نحو النهائي.