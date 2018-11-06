تصوير: سامر الرجّال

وأوضح فينغر بشكل صريح موقفه من خلال إجابته على سؤال من الزميل الأخضر بالريش، إذ يحل الخبير الفرنسي ضيفاً على قنواتنا لتحليل مباراة نابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان في المرحلة الرابعة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال فينغر: "إنّ ما يتم تداوله على وسائل الإعلام لا يتعدى كونه أخباراً كاذبة"، مفنداً بذلك جميع الشائعات التي تحدثت عن اتفاق محتمل بينه وبين ريال مدريد أو ميلان.

وأتى ذكر اسم فينغر للارتباط بريال مدريد نظراً لقيام الأخير بإقالة مدربه لوبيتيغي على خلفية الخسارة من برشلونة 5-1، كما أنّ ميلان يبحث عن مركز متقدم في الدوري الإيطالي بعد الأداء المتذبذب في الشهر الفائت بقيادة مدربه غاتوسو.

وأجاب فينغر على العديد من التساؤلات الخاصة بمباراة باريس سان جيرمان ونابولي نوردها هنا في الفيديوهات الآتية: