فوز كاسح لأستراليا في كأس آسيا للسيدات

حقق منتخب أستراليا فوزه الأول وجاء بنتيجة كاسحة على فيتنام 8-صفر الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم المقامة حالياً في الأردن.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم الثلاثاء أيضاً تعادل كوريا الجنوبية مع اليابان حاملة اللقب صفر-صفر على الملعب ذاته.

وصعدت أستراليا لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين وبفارق الأهداف أمام اليابان، مقابل نقطتين لكوريا الجنوبية فيما بقيت فيتنام دون نقاط.

وكانت الجولة الأولى شهدت السبت فوز اليابان على فيتنام 4-صفر، وتعادل أستراليا مع كوريا الجنوبية دون أهداف.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة الجمعة على استاد الملك عبدالله الثاني، فتلتقي اليابان مع أستراليا، وكوريا الجنوبية مع فيتنام لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي والتأهل المباشر لنهائيات كأس العالم في فرنسا العام المقبل، فيما يخوض صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة مع ثالث المجموعة الاولى لتحديد هوية المنتخب الخامس المتأهل لكأس العالم.