فرانك لامبارد يعلن اعتزاله كرة القدم

وقال النجم السابق لنادي تشيلسي الإنكليزي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، "بعد 21 عاماً مذهلة قررت أن الآن هو الوقت المناسب لأنهي مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

أضاف "أنا فخور للغاية بالألقاب التي أحرزتها، بتمثيل بلادي أكثر من 100 مرة، وتسجيل أكثر من 300 هدف خلال مسيرتي".

ولم يحدد لامبارد خططه المستقبلية بعد الاعتزال، إلا أنه أعرب عن شكره للاتحاد الإنكليزي على إتاحة الفرصة له لنيل شهادة تدريبية، ما قد يؤشر إلى احتمال خوضه غمار التدريب في مرحلة لاحقة.

وخاض لامبارد تجارب مع نادي نيويورك سيتي الإميركي، وناديي وست هام ومانشستر سيتي الإنكليزيين، إلا أن نجوميته تجلت في تشيلسي اللندني، وبات يعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط.

وسجل لامبارد 211 هدفاً لصالح تشلسي وكان ضمن تشكيلة الفريق في معظم الألقاب الرئيسية التي أحرزها، وخصوصاً في 2005 عندما فاز النادي بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ 50 عاماً، ودوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه عام 2012.

وقال لامبارد "بالطبع، الجزء الأكبر من قلبي ينتمي إلى تشيلسي، وهو ناد قدم إلي العديد من الذكريات العظيمة".

أضاف "لن أنسى أبداً الفرصة التي منحوني إياها والنجاح الذي تمكنا من تحقيقه معاً. من المستحيل أن أوجه الشكر إلى كل الناس الذين ساعدوني ودعموني خلال 13 عاماً من اللعب هناك".

أضاف "كل ما يمكنني قوله هو أنه من اليوم الأول لتوقيعي (كشوفات النادي) حتى الآن ومستقبلاً، أنا ممتن للأبد إلى كل شيء وكل شخص. مشجعو تشيلسي منحوني وزملائي دعماً رائعاً"، معتبراً أن "شغفهم وتوقهم انعكسا علي شخصياً ودفعاني إلى تقديم أفضل ما لدي سنة تلو الأخرى. لم أكن لأحقق ذلك من دونهم".