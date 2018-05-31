فرانك لامبارد مدرباً جديداً لفريق ديربي كاونتي

وخاض فريق ديربي كاونتي مرحلة البلاي أوف المؤهلة للدوري الإنكليزي الممتاز لكنه فشل في الصعود.

وبعد تجربة كروية مميزة، لعب لأندية ويست هام وسوانسي سيتي وتشيلسي ومانشستر سيتي ونيويورك سيتي الأمريكي، سيكون لامبارد (39 عاماً) أمام تحد إثبات نفسه كمدرب قادم على مهل.

وتوج لامبارد مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا عام 2012 والدوري الأوروبي عام 2013 والدوري الإنكليزي 3 مرات وكأس انكلترا 4 مرات وكأس الرابطة مرتين.





وقال لامبارد عقب تعيينه في أول مهمة في مسيرته التدريبية: "رغبت دائماً في تدريب فريق يملك تقليداً كبيراً وتاريخاً مثل دربي كاونتي، وبالتالي فإنها فرصة عظيمة بالنسبة إلي".

وأضاف لاعب الوسط الدولي السابق في تصريح للموقع الرسمي للنادي: "إنه أول عمل لي كمدرب، ولكنني عملت بتعاون كبير مع بعض أفضل مدربي كرة القدم ولدي الثقة في قدراتي الشخصية والفريق المحيط بي بمن فيها مجلس الادارة".