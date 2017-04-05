شابيكوينسي يحسم ذهاب نهائي السوبر القاري

وهذه أول مباراة بين الفريقين منذ مقتل كل أعضاء شابيكوينسي وجهازه التدريبي باستثناء ثلاثة لاعبين عقب تحطم طائرة الفريق قبل اللعب في كولومبيا في نهائي كأس سود أمريكانا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ونجا ستة فقط من 77 شخصاً على الطائرة المنكوبة.

وأقام المنظمون عروضاً قبل المباراة وأشعلوا الألعاب النارية عقب اللقاء الذي أطلق عليه "لقاء العرفان بالجميل".

وصفق المشجعون لمدة دقيقة واحدة عند الوصول للدقيقة 71 لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحادث المؤلم.

وأرادت الجماهير البرازيلية أن ترد الجميل للدعم الذي قابله الفريق في كولومبيا عقب وقوع الحادث وشجعت الفريق الزائر بعدما سجل هدفه الوحيد عن طريق ماكنلي توريس ليدرك التعادل في الشوط الثاني.

وتقدم الفريق البرازيلي صاحب الأرض 1-0 من ركلة جزاء نفذها رينالدو بعد مرور 23 دقيقة ثم تعادل توريس عقب 13 دقيقة من الشوط الثاني.

واستعاد شابيكوينسي التقدم بضربة رأس من البديل لويز أنطونيو قبل 17 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.

وتقام مباراة الإياب في كولومبيا في العاشر من مايو/أيار.