سيناريو مجنون قاد ألكمار إلى نهائي كأس هولندا

وتصدر كيفين بلوم حكم مباراة ألكمار وضيفه كامبور المشهد، عندما احتسب هدفاً لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، رغم وجود دفع واضح على نينهويس حارس كامبور.

ولم تستمر فرحة ألكمار سوى ثوان قليلة بالهدف بعد أن استعان حكم الساحة بمساعديه وألغاه لتنتقل الفرحة إلى جماهير كامبور.

وانتقلت المباراة التي كانت تشير للتعادل بدون أهداف إلى ركلات الترجيح بعد استمرار التعادل في الوقت الإضافي.

ولعب تيم كرول حارس ألكمار دور البطولة في وصول فريقه للنهائي بعدما تصدى للركلة الخامسة لينتصر آلكمار 3-2 ويضرب موعداً مع فيتيسه في النهائي.