سامباولي "يحلم" بتدريب الأرجنتين

ولم يخف الاتحاد الأرجنتيني رغبته في التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 57 عاماً، لتولي المسؤولية خلفاً لمواطنه المقال ادغاردو باوتسا، وقيادة المنتخب في مسيرته الصعبة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال سامباولي الجمعة في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه وضيفه أوساسونا السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة للدوري الاسباني "ثمة إرادة واضحة (من المسؤولين الكرويين) في بلادي لكي أتولى الاشراف على المنتخب، وأنا أحلم بهذه الفرصة منذ شبابي".

أضاف: "رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (كلاوديو تابيا) أعلنها صراحة انني خيارهم الوحيد"، مشيراً إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه لا يمكن أن تتم من دون موافقة رئيس نادي إشبيلية بيبي كاسترو.

وكان تابيا أعلن في نيسان/أبريل أن الأرجنتين "اختارت" سامباولي لتولي المهمة التدريبية، وأنها ستفاوض إشبيلية للاستغناء عنه.

وقال سامباولي "الواقع أن الرئيس (كاسترو) هو الذي سيقرر. ثمة عقد بيني وبين اشبيلية وعلينا احترامه، وحتى الآن لم يتم حل شيء في هذا السياق، على رغم وجود بنود في عقدي تمكنني من الرحيل".

أضاف "أرغب في بحث الموضوع لأن الهدف الرئيسي لاشبيلية تحقق (ضمن المركز الرابع في الدوري الاسباني المؤهل لدوري أبطال أوروبا)، الا أن الموضوع (تدريب الأرجنتين) ليس في يدي".

وبحسب الصحف الاسبانية، يطلب اشبيلية الحصول على 1.5 مليون يورو لفسخ عقد المدرب المرتبط معه حتى 2018.

وكان الاتحاد الأرجنتيني حاول تعيين سامباولي في 2016 لخلافة جيراردو مارتينو، عقب قيادته تشيلي إلى لقب "كوبا اميركا" 2015، الا أنه كان في حينه قد بدأ مهامه للتو مع إشبيلية.

وأقالت الأرجنتين باوتسا في 10 نيسان/أبريل في ظل نتائجها المتواضعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، اذ تحتل المركز الخامس في المجموعة الاميركية الجنوبية، علماً أن أربعة منتخبات تتأهل مباشرة للنهائيات، ويخوض الخامس ملحقاً.

وانتقل باوتسا هذا الشهر لتدريب المنتخب الإماراتي.