رياض محرز أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

استحق الدولي الجزائري رياض محرز التتويج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز متقدماً عن زميله جيمي فاردي ولاعب توتنهام هاري كين بعد التصويت الذي أعلنت عنه رابطة اللاعبين المحترفين.

وساهم رياض محرز في اقتراب ناديه ليستر سيتي من احراز لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وسجل محرز هذا الموسم مع ليستر سيتي 17 هدفاً.

وبات الجزائري أول لاعب عربي وأفريقي ينال هذه الجائزة.

كما فاز ديلي آلي مهاجم توتنهام بجائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.

ونال فاردي جائزة خاصة عقب تسجيله في 11 مباراة متتالية.

وضمت التشكيلة المثالية لهذا الموسم في الدوري الإنكليزي:

الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، الجامايكي ويس مورغان (ليسيتر سيتي)، داني روز (توتنهام)، البلجيكي توبي ألدرفايريلد (توتنهام)، الإسباني هكتور بلرين (أرسنال)، الفرنسي ديميتري بايه (واست هام)، الفرنسي نكولو كانتي (ليستر سيتي)، ديلي آلي (توتنهام)، الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي)، جيمي فاردي (ليستر سيتي) وهاري كين (توتنهام).