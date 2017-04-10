رفيق صايفي يعود إلى الملعب

صايفي (42 عاماً) كانت آخر مباراة دولية له مع نهاية مشاركة الخضر في مونديال 2010 ضد الولايات المتحدة الأميركية، ثم تابع اللاعب بعض التجارب الاحترافية على صعيد الأندية قبل التوجّه إلى زيادة رصيده الفني كمحلل في كرة القدم.

نجم نادي مولودية الجزائر وتروا الفرنسي... وأندية أخرى سابقاً كشف عن نواياه المستقبلية في عالم الساحرة المستديرة، وتحدث عن رؤيته لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومواضيع أخرى عديدة...

حوار وإعداد: هُمام كدر وإيلي مطران