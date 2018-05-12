قال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بشأن اقتراح زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى ثمانية وأربعين بدءاً من مونديال 2022 ومدى جاهزية قطر لاستضافة هذا العدد الكبير من المنتخبات إن الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه مؤكداً في الوقت ذاتـه جاهزية بلاده لذلك ومضيفا أن قطر منفـتحة على الجميع من أجل مناقشة أي فكرة قد تساهم في تطوير كرة القدم.

الاتحاد القطري يوقع اتفاقيتي تعاون مع الاتحادي الأرجنتيني والأمريكي الجنوبي

ووقع رئيس الاتحاد القطري اتفاقيتي تعاون مع كل من الاتحادين الأرجنتيني والأمريكي الجنوبي "كونميبول"، توقيع الاتفاقيتين جاء على هامش حضور رئيس الاتحاد القطري أشغال الجمعية العمومية لاتحاد كونميبول في الباراغواي، ويأتي في إطار تعزيز العلاقات مع مختلـف الاتحادات الكروية، وقال حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يساعد الكرة القطرية بشكل كبير من خلال الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال كرة القدم.