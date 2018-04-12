رئيس الاتحاد الإفريقي يدعم ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026

في تصريح حصري لقنواتنا، قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، إن ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026، لا يتعلق بهذا البلد العربي وحده، وإنما بكل القارة السمراء حيث أن استضافتها للعرس الكروي ستحسن أوضاع شبابها على حد قوله.

