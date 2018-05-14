رئيس الاتحاد الألماني ينتقد أوزيل وغوندوغان

انتقد راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم كلا من مسعود أوزيل وإيلكاي غوندوغان لاعبي المنتخب الألماني، بسبب لقائهما المثير للجدل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة البريطانية لندن، وذلك قبل الانتخاباتِ الرئاسية التركية المقررةِ في حزيران/يونيو المقبل.

وقال غريندل إن اللاعبين "سمحا لنفسيهما بأن يساء استغلالهما" لصالح حملة أردوغان الانتخابية.

وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني إن مناقشات ستجرى مع اللاعبين الاثنين بشأن هذا اللقاء، علما بأنهما مرشحان بقوة ليكونا ضمن القائمة الأولية للمنتخب الألماني التي سيعلن عنها المدير الفني يواكيم لوف للمشاركة في المونديال والدفاع ِ عن اللقب.

