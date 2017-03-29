دوناروما يكتب فصلاً جديداً من طريقه نحو النجومية

وشهدت مباراة الأمس الظهور الثالث لحارس فريق ميلان الإيطالي بقميص المنتخب الآزوري، بعدما سبق له المشاركة في مباراتين وديتين العام الماضي، قبل أن يبلغ عامه الثامن عشر في شباط/فبراير الماضي.

ويرى المتتبعون أن دوناروما هو الوريث الشرعي للحارس المخضرم جيانلويجي بوفون (39 عاماً) القائد الحالي لمنتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس، الذي لعب دورا ًمؤثراً في تتويج المنتخب الإيطالي ببطولة كأس العالم التي أقيمت بألمانيا عام 2006.

وجلس بوفون على مقاعد البدلاء طوال اللقاء الذي جرى على ملعب (أمستردام أرينا)، بعدما احتفل بخوضه المباراة رقم 1000 في مسيرته الرياضية الحافلة خلال فوز المنتخب الإيطالي 2 -0 على ضيفه منتخب ألبانيا يوم الجمعة الماضي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل.

وقال دوناروما عقب المباراة "إنني سعيد حقاً بما تحقق هذا المساء".

وأضاف الحارس الواعد "إن ارتداء قميص المنتخب الإيطالي بمثابة شرف لأي لاعب، وأشكر جيجي (بوفون) على نصائحه التي أسداها لي خلال التدريبات".

واهتزت شباك دوناروما بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز زميله أليسيو رومانيولي هدفاً عكسياً في الدقيقة العاشرة، قبل أن يستعيد منتخب إيطاليا اتزانه سريعا ويحرز هدفين حملا توقيع إيدير وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين 11 و32.

وأشرك فينتورا مدرب إيطاليا حارس ميلان الشاب جانلويجي دوناروما أساسياً عن 18 عاماً وشهر و5 أيام أصغر حارس يلعب أساسياً مع المنتخب الوطني، متفوقاً بفارق 954 يوماً عن بوفون الذي كان يبلغ 20 عاماً و8 أشهر و19 يوماً عندما أصبح أصغر حارس يقف بين الخشبات الثلاث لمرمى منتخب بلاده.