دول كونميبول تطالب بـ 48 منتخبا في مونديال قطر

ومن المقرر أن يقام أول مونديال مع 48 منتخبا عام 2026 حيث من المرجح أن يقع الاختيار إما على المغرب أو على الملف المشترك من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم.

وقدم رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم الباراغواياني أليخاندرو دومينغيز خلال اجتماع الجمعية العمومية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس إلى نظيره رئيس الفيفا جاني إنفانتينو رسالة بهذا الشأن موقعة من رؤساء الاتحادات العشرة وحثه على التوسع المبكر.

وقال دومينغيز "نطالب بأن يتم تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 مع 48 فريقا".

وتمثل خمسة منتخبات هي البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وكولومبيا والبيرو قارة أميركا الجنوبية في مونديال روسيا 2018.

ووفقا للنظام الحالي المعتمد في تصفيات كأس العالم، تتأهل أربعة منتخبات تلقائيا من أميركا الجنوبية، ويتعين على صاحب المركز الخامس أن يلعب ملحقا ضد منتخب من قارة أوقيانيا، وعادة ما يكون منتخب أستراليا أو نيوزيلندا.

وكان منتخب البيرو قد تغلب على نظيره النيوزيلندي في طريقه للالتحاق بركب المنتخبات المتأهلة إلى مونديال روسيا.

ومع اعتماد مشاركة 48 منتخبا في نهائيات كأس العالم سيتأهل تلقائيا عن قارة أميركا الجنوبية 6 منتخبات، بالإضافة إلى سابع محتمل، في حال فاز بمباراتي الملحق أمام منتخب قارة أوقيانيا.

وردا على سؤال عن هذه المسألة أجاب إنفانتينو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد اجتماع الجمعية العمومية قائلا: "لقد تلقينا هذا الطلب وهي فكرة مثيرة للاهتمام وعلينا أن ندرس الجدوى منها. في حال كانت ممكنة فلما لا".

وأشار إنفانتينو إلى أنه هو من يقف خلف فكرة الانتقال من 32 إلى 48 منتخبا في نهائيات كأس العالم.





