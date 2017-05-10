دوري أبطال أوروبا - شاهدوا البث المباشر لمباراة الريال وأتلتيكو مدريد

يأتي اللقاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن كان ريال فاز ذهابا بثلاثية نظيفة في سانتياغو برنابيو سجلها رونالدو. المتأهل سيواجه يوفنتوس الذي كان أطاح أمس بموناكو.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الأربعاء ١٠ مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ تستقبل عاصة إسبانيا مدريد اللقاء على استاد فيسنتي كالديرون الخاص بأتلتيكو مدريد.

قنوات beIN SPORTS الناقلة

تنفرد قنواتنا بالنقل الحصري الحيّ عبر HD 1 باللغة العربية و HD 11 باللغة الإنكليزية وHD 14 باللغة الفرنسية و HD17 باللغة الإسبانية.

ويسبق اللقاء على القناة العربية استوديو تحليلي مع نجومكم المميزين يشمل تقارير خاصة عن الفريقين ورسائل مراسلينا والتحليل المعمق للقاء قبل المقابلة وكذلك بعدها حيث يأتيكم أيضاً خبير التحكيم الزميل جمال الشريف لتصويب مسار صافرات حكم المباراة حين تخطئ هدفها.

ينطلق الاستوديو الساعة 20:30 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 1.

وشأن العربية، إن رغبتم بالمتابعة بالإنكليزية سيكون هنالك استوديو تحليلي في الإنكليزية ينطلق الساعة 21:00 بتوقيت مكّة على HD 11.

كما البث التلفزيوني تمتلك beIN SPORTS حصرية النقل الحي بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.