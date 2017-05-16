دمج 3 أندية إماراتية تحت مسمى "شباب الأهلي-دبي"

وأصدرت حكومة دبي المحلية عبر مكتبها الإعلامي بياناً جاء فيه "محمد بن راشد يأمر بدمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد يحمل اسم نادي شباب الأهلي - دبي".

وتم تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي ورئيس النادي الأهلي رئيسا للنادي الجديد، والشيخ مكتوم بن محمد نائباً أول للرئيس والشيخ أحمد بن محمد نائباً ثان.

وأكد البيان: "تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الدمج برئاسة خليفة سليمان، ونقل الأصول الممتلكات والشركات التابعة للأندية وكافة الحقوق المادية والمعنوية والأدبية والاستثمارية والمخصصات المالية للكيان الرياضي الجديد".

ونقل البيان عن الشيخ محمد بن راشد الـ مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قوله "هدفنا بناء فريق قادر على المنافسة قارياً وعالمياً".

وعد القرار مفاجئاً ولاسيما انه جاء بعد 24 ساعة من إجراء الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قرعة الموسم 2017-2018، كما أنه دمج ناديين يعدان منافسين تقليديين هما الاهلي والشباب.

ويعد الأهلي والشباب من أعرق الأندية الإماراتية، وأحرز الأول لقب الدوري 7 مرات ومسابقة الكأس 8 مرات، في حين نال الثاني الدوري 3 مرات والكأس 4 مرات.

وبالنسبة لدبي فهو صعد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى.