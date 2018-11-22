وكتب دروغبا في حسابه على تويتر "أود أن أشكر جميع اللاعبين والمدربين والفرق والمشجعين الذين التقيت بهم والذين جعلوا من هذه المسيرة الكروية لحظة مميزة جداً".

وأضاف "شكراً جزيلاً من أعماق قلبي لعائلتي، و"فريق عملي الشخصي"، على دعمهم طوال مسيرتي، في اللحظات الجيدة والسيئة".

وتابع مهاجم تشيلسي الإنكليزي السابق "أتطلع بفارغ الصبر لبدء الفصل التالي على أمل أن يباركني الله مرة أخرى كما فعل طوال مسيرتي".

وخاض دروغبا مباراته الأخيرة في مسيرته الاحترافية الطويلة التي بدأت مع فريق لومان الفرنسي عام 1998، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في لويسفيل (كينتاكي) عندما خسر فريقه فينيكس نهائي دوري الدرجة الثانية أمام صاحب الأرض صفر-1.

وانضم دروغبا إلى فينيكس الذي يعتبر أحد المساهمين به، عام 2017 بعد موسم ونصف في دوري النخبة الأميركية مع فريق مونتريال الكندي (2015-2016).

ودافع دروغبا عن ألوان لومان وغانغان ومرسيليا في فرنسا وتشيلسي في إنكلترا وشنغهاي في الصين وغلطة سراي في تركيا، وأحرز على الخصوص 4 ألقاب في الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا عام 2012 مع النادي اللندني الذي لعب معه من 2004 إلى 2012 وموسم 2014-2015.

وسجل 65 هدفاً في 104 مباريات دولية وهو الهداف التاريخي لساحل العاج التي قادها في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات أعوام 2006 و2010 و2014، وإلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا عامي 2006 و2012 (خسر أمام مصر وزامبيا على التوالي).