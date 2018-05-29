جماهير الأهلي توافق على مقترح أبو تريكة

طلب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب رسمياً من وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز تشكيل لجنة مالية لحصر الأموال التي تبرع بها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية للنادي لتفنيد كل ما جاء في بيانه الذي أثار غضب جماهير الأهلي ونجومه السابقين الذين اتخذوا مواقف مساندة لإدارة الأهلي ضد كل من يسيء إلى ناديهم.

