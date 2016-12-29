تيفيز في شنغهاي الصيني بصفقة أسطورية

يذكر أن لاعبين آخرين حققوا دخلاً سنوياً أعلى، إلا أنه كان مزيجاً من راتب وعقود اعلانية ومكافآت.

ومع سعي العملاق الآسيوي للتحول قوة كروية عالمية، أبرمت الأندية الصينية في 2016 صفقات بعشرات ملايين الدولارات لضم لاعبين بارزين، آخرهم البرازيلي أوسكار المنتقل في كانون الأول/ديسمبر، من تشلسي الإنكليزي إلى شنغهاي سبيغ مقابل 70,5 مليون يورو.

وأكد شنغهاي غرينلاند الخميس انتقال تيفيز (32 عاماً) لصفوفه، معتبراً إياه "أفضل مسجل في تاريخ الأرجنتين"، وأنه سيحسن "بشكل ملموس" أداء النادي، من دون أن يكشف قيمة الصفقة أو راتب اللاعب.

إلا إن مصدراً مقرباً من الأخير أفاد وكالة فرانس برس، أن تيفيز سينال راتباً سنوياً يناهز 40 مليون يورو، وهو ما لا يقارن مع راتبه السنوي في النادي الأرجنتيني، والذي كان يناهز مليوني يورو فقط.

وكان بوكا جونيورز يطالب بعشرة ملايين يورو للاستغناء عن تيفيز.

وأفاد النادي الأرجنتيني مساء الأربعاء أنه "توصل إلى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند الصيني حول انتقال كارلوس تيفيز نزولاً عند رغبة اللاعب الذي يريد أن ينهي مسيرته الكروية في هذا البلد الآسيوي".

ويتم اللاعب عامه الثالث والثلاثين في شباط/فبراير، وهو خاض مسيرة كروية متنوعة دافع خلالها عن ألوان أندية عدة أبرزها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنكليزيان، ويوفنتوس الإيطالي.

ونشأ تيفيز في بوكا جونيورز وعاد إليه في تموز/يوليو 2015 بعد تجربته الاحترافية في أوروبا، وذلك بعيد خسارة فريقه يوفنتوس أمام برشلونة الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.