تمثال لكريستيانو رونالدو لا يشبهه (صور)

جزيرة ماديرا التي غيّرت اسم مطارها تكريماً لابنها البار الأربعاء لم يتوقع المسؤولون فيها هذا الهجوم على التمثال النصفي لرونالدو.

وانتشرت صور الفوتشوب التهكمية والتي وضعت التمثال مكان جسم اللاعب مبيّنةً بعدهما عن التشابه.

وبحسب رأي جريدة الديلي ميل الإنكليزي واسعة الانتشار؛ فإن هذا التمثال ليس الغريب الأول من نوعه لنجم مانشستر يونايتد سابقاً.

بل أشارت اليومية البريطانية إلى تمثال رونالدو المُدشن عام 2014 في مدينة فونشال عاصمة جزر ماديرا بالقرب من المتحف المخصص للاعب.

ولم يلقَ التمثال المذكور (يزن 800 كغم، ومصنوع من البرونز ويصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار و40 سنتيمتراً) هجوماً مماثلاً كالذي شهده تمثال اليوم.

يذكر أن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم قدّم كأس يورو 2016 التي فاز بها مع منتخب البلاد إلى جماهير ماديرا قبل أن يخسر مباراته الأولى مع البرتغال في مسقط رأسه، وجاءت بنتيجة 2-3 أمام السويد ودياً.