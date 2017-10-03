ومنهم من عاد من إصابةٍ تعرض لها في بدايةِ الموسم .. وضعية ٌ دفعت الكثيرين إلى البحث ِعن أسبابِ إصابات اللاعبين في بداية الموسم على غيرِ العادة.
تضرر الأندية الكبيرة من طول مدة غياب بعض لاعبيها بسبب الإصابة
عرفت الدوريات الأوربية والفرق الكبيرة الناشطة فيها إصابة َ الكثير من اللاعبين ، فقد حرمت الإصابات بعضَ الفرق من لاعبين أساسيين، منهم من ستطول مدة غيابه
ومنهم من عاد من إصابةٍ تعرض لها في بدايةِ الموسم .. وضعية ٌ دفعت الكثيرين إلى البحث ِعن أسبابِ إصابات اللاعبين في بداية الموسم على غيرِ العادة.