تشيلسي يلتقي مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس إنكلترا

وستكون رحلة مانشستر يونايتد حامل اللقب الموسم الماضي محفوفة بالمخاطر لا سيما بعد سقوطه برباعية نظيفة أمام الفريق اللندني على أرض ستامفورد بريدج أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الدوري.



وستكون المباراة مميزة بالنسبة إلى مدرب يونايتد الحالي جوزيه مورينيو الذي سبق له أن أشرف على تشلسي على فترتين وقاده إلى العديد من الألقاب.

في المقابل يخوض توتنهام مباراة سهلة نسبياً مع جاره اللندني ميلوول (درجة أولى)، فيما يلعب أرسنال مع ساتون من الدرجة الخامسة (هواة) الإثنين في الدور الخامس، وفي حال فوزه مع لينكولن في ربع النهائي.

قرعة ربع النهائي:

تشلسي - مانشستر يونايتد

ميدلزبره - هادرسفيلد أو مانشستر سيتي

توتنهام - ميلوول

أرسنال أو ساتون - لينكولن

Here it is in full – the #EmiratesFACup quarter-final draw! 🏆 pic.twitter.com/p18pVHUrHT — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 19, 2017

المزيد من التفاصيل بعد قليل