بدوره أكد رئيس رابطة الأندية الأوروبية الإيطالي أندريا أنييلي على كلام تشيفرين ونفى وجود هذه الفكرة لدى كبار أندية القارة العجوز.

وجاء موقف تشيفيرين وأنييلي رداً على ما نشرته مجلة "در شبيغل" الألمانية في إطار تسريبات "فوتبول ليكس"، والحديث عن نية الأندية الأوروبية الكبرى بإقامة "سوبر ليغ" اعتباراً من 2021.

لكن الرجلين القويين في كرة القدم الأوروبية أكدا أن المخطط المستقبلي هو أن يعاد النظر بروزنامة الكرة القارية اعتباراً من 2024، لمحاولة التوصل الى تقليص عدد المباريات المحلية وزيادة المباريات القارية.

وشدّد تشيفيرين لـ "بي بي سي" أن "دوري السوبر لن يحصل. ما يقال هو ضرب من الخيال أو حلم"، في حين أشار أنييلي الذي يرأس رابطة تضم أكثر من 200 ناد أوروبي بينها أندية النخبة، إلى أن الأندية والاتحاد الأوروبي "موحدين" في رؤيتهم بشأن كيفية تقدم اللعبة في الأعوام المقبلة.

وتابع رئيس يوفنتوس الذي سيكون من الأندية المؤسسة لدوري السوبر بحسب التسريبات، "في إمكاني أن أؤكد بأننا لم نر، نناقش أو نشترك في خلق ملف من هذا النوع. نحن منخرطون بشكل كامل مع الاتحاد الأوروبي في تطوير شكل اللعبة في المستقبل".

وقال تشيفيرين، الذي ضمن ولاية ثانية على رأس الاتحاد الأوروبي في الانتخابات المقررة في شباط/فبراير المقبل لكونه المرشح الوحيد للمنتصب، وأنييلي إن المناقشات جارية حول كيفية تغيير شكل مسابقة الأندية الأوروبية الأولى، أي دوري أبطال أوروبا.

وألمح تشيفيرين إلى أن هذا التغيير يهدف إلى استقطاب صفقة بث تلفزيوني ذات عائدات مالية أكبر، موضحاً "لدينا بعض الأفكار. كل ما يمكنني قوله هو أن أي دوري سوبر غير وارد".

ورأى المحامي السلوفيني البالغ من العمر 51 عاماً أن مسابقة أوروبية ثالثة مزمعة بمشاركة 32 فريقاً، ستحظى بتقدير الأندية الأوروبية.

ولن تكون المرة الأولى التي تشهد فيها أوروبا إقامة ثلاث بطولات للأندية. فإضافة إلى دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حالياً)، كان الاتحاد القاري ينظم مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية، قبل إلغائها.

ومن المقرّر التصويت على المسابقة الجديدة في اجتماع للاتحاد الأوروبي في دبلن أوائل كانون الأول/ديسمبر.

وشدد تشيفيرين على أنه "سيكون من واجبنا حماية التراث العظيم لكرة القدم الأوروبية، لكن من جانب آخر، أعتقد أننا ندرك جيداً بأنه يتعين علينا حماية الأسواق وعلينا أن نفكر في الأسواق الجديدة. في إمكان المشجعين أن يطمئنوا إلى أننا إذا وضعنا أيدينا في صنع منتج جديد، فذلك لأننا نريد التأكد من انخراط المشجعين في جميع أنحاء أوروبا".

وفي أوائل الشهر الحالي، أبدت رابطة الدوريات الأوروبية معارضتها لما كشف عن بحث الأندية الكبرى في القارة بإنشاء دوري السوبر.

وكانت تسريبات "در شبيغل" قد أشارت إلى أن 11 نادياً من الأكبر في القارة، تبحث في تأسيس "دوري سوبر"، على أن تدعو خمسة أندية أخرى للمشاركة فيه. والأندية الـ11 هي بايرن ميونيخ الألماني، ريال مدريد وبرشلونة (إسبانيا)، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وأرسنال (إنكلترا)، يوفنتوس وميلان (إيطاليا)، وباريس سان جيرمان (فرنسا).

وشددت رابطة الدوريات على أنها "دائماً ما أعربت عن معارضتها القوية لإنشاء أي نوع من سوبر ليغ مغلق".