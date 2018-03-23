إعداد - مازن الريس

وتزعم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي ترتيب هدافي الحذاء الذهبي بعد مباراته التاريخية أمام واتفورد 5-0 السبت في المرحلة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وزاد تصدر صلاح (25 عاماً) لجدول ترتيب هدافي الحذاء الذهبي هذا الموسم 2017 – 2018 من أسهم لاعب ليفربول الجديد ومن ثمنه أيضاً، خاصة وقد أصبح أحد أكثر الأسماء تداولاً في سوق الانتقالات الصيفية قبل أشهر على انطلاقها.

ويبتعد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الحذاء الذهبي بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الحية في فترة المباريات الدولية.



ولم يسبق لأحد لاعبي الدوري الإنكليزي أن نال جائزة الحذاء الذهبي منفرداً منذ أن حصدها البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد 2007-2008 بتسجيله 31 هدفاً، علماً أنّ الدون انتقل إلى ريال مدريد الإسباني في 2009، وقد سبق ونالها سواريز مع ليفربول بالشراكة مع رونالدو في 2013 – 2014.

ويبدو صلاح قريباً جداً من مسألة حسم لقب هدا الدوري الممتاز عقب إصابة كين أشد منافسيه السابقين.



ويملك صلاح 28 هدفاً وما مجموعه 56 نقطة إذ يتم ضرب الهدف في الدوري الإنكليزي الممتاز بنقطتين، وقد تجاوز ميسي هداف الدوري الإسباني وأشد منافسيه على اللقب بفارق ثلاثة أهداف.

واستفاد صلاح كحال ميسي والعديد من حاملي لقب الحذاء الذهبي السابقين، استفاد من تصنيف الدوري الإنكليزي في المستوى الأول (يضرب الهدف به بنقطتين)، وهي القاعدة المعتمدة بالنسبة للدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني أيضاً بينما يضرب الهدف بنقطة ونصف في الدوريات الأوروبية الأقل صعوبة.

وينال جائزة الحذاء الذهبي من يملك أعلى رصيد من النقاط، ولم يسبق أنّ فاز بها أي لاعب مصري أو عربي أو حتى أفريقي.

ترتيب هدافي الحذاء الذهبي هذا الموسم 2017 - 2018 ترتيب هدافي الحذاء الذهبي (الخمسةالأوائل) الاسم الفريق الأهداف النقاط محمد صلاح ليفربول 28 56 ليونيل ميسي برشلونة 25 50 تشيرو إيموبيلي لاتسيو 24 48 إدينسون كافاني باريس سان جيرمان 24 48 هاري كين توتنهام 24 48



