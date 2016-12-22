بوفون: "سنسعى لأن لا نخذل جماهيرنا في الدوحة"

وقال بوفون، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس تمهيدا للمباراة "هذه هي المرة الثانية التي أزور فيها الدوحة ، حيث أعود لها بعد عامين من الزيارة الأولى ، وأظن أنها تتطور باستمرار وأتمنى أن ترقى مباراتنا أمام ميلان إلى تطلعات الجماهير المتعطشة إلى رؤية عرض كروي من الطراز الرفيع، ونحن هنا في الدوحة من أجل لتتويج باللقب وسأبذل ما بوسعي من أجل ذلك."

وحول الخسارة أمام نابولي في كأس السوبر 2014 التي أقيمت بالدوحة أيضا، قال بوفون :"هذا يحفزنا أكثر للتتويج باللقب هذه المرة وتقديم أفضل مستوياتنا خاصة وأن فرص التعويض غير متوفرة واللقب يحسم من مباراة واحدة لذلك أتوقع الكثير من الإثارة في المباراة."

وأوضح :"لا أزال أتذكر الخسارة أمام نابولي بحسرة كبيرة وسأبذل كل ما بوسعي من أجل التتويج بلقب هذه النسخة.. المواجهة مع ميلان ستكون صعبة وقوية، وقد خسرنا أمامه في سان سيرو في الموسم الحالي ضمن منافسات الدوري، وعادة ما تكون المواجهات ضده قوية ومليئة بالصعوبات، وهو ما يحتم علينا تقديم أفضل ما لدينا."

وعن مشجعي يوفنتوس في الدوحة ، قل بوفون :"مشجعونا في الدوحة في تزايد مستمر، وهناك تفاعل كبير من جانبهم وحب واضح لنادينا، وسنسعى ألا نخذلهم."

وتحدّث المدرب ماسيمليانو أليغري عن المباراة قائلاً: "نحن في وضع جيد، ليس لدينا رغبة في الثأر بل سنتعامل مع المواجهة باعتبارها مباراة واحدة تحسم الكأس، وأعتقد أن التواضع شيء مهم للغاية."

وأضاف: "الأداء الجيد ضروري من أجل حسم المباريات النهائية، ومواجهات يوفنتوس وميلان دائماً ما تحمل قيمة كبيرة نظرًا للتوازن الكبير بين الفريقين، وأتوقع مباراة معقدة وصعبة غداً.. أدركنا من خلال الخسارة التي تلقيناها هذا الموسم أمام ميلان (في الدوري الإيطالي) أننا ارتكبنا خطأ دفاعياً في الوقت الحاسم، والوضع سيكون مشابهاً في مباراة الغد، حيث ستتضمن دقائق حاسمة نتمنى أن تكون لصالحنا."