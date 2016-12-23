بعد انتقال أوسكار... أبزر خمس صفقات عقدتها الصين

أوسكار (70,5 مليون يورو)

سينتقل إلى النادي الصيني مقابل صفقة تقدر قيمتها بـ 70,5 مليون يورو (زهاء 74 مليون دولار)، ليصبح بذلك أغلى صفقة بيع لتشيلسي، وإحدى أغلى الانتقالات من احد نوادي الدوري الإنكليزي الممتاز. سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، 38 هدفاً خلال 203 مباريات مع البلوز بعد انتقاله إليه من إنترناسيونال البرازيلي عام 2012 في مقابل 30 مليون يورو.



هالك (55,8 مليون يورو)

انتقل المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عاماً، من زينيت سان بطرسبورغ الروسي إلى شنغهاي سيبغ الصيني في تموز/يوليو مقابل 55,8 مليون يورو (58,3 مليون دولار). سجل أربعة أهداف منذ انتقاله، وساهم في إنهاء ناديه الجديد هذه السنة في المركز الثالث بترتيب الدوري.

سجل للنادي الروسي 77 هدفاً في 147 مباراة، وساهم في إحرازه الدوري الروسي الممتاز في موسم 2014-2015.



أليكس تيكسييرا (50 مليون يورو)

انتقل المهاجم البرازيلي من شاختار دانييتسك الأوكراني إلى جيانغسو سونينغ الصيني مقابل 50 مليون يورو (52,2 مليون دولار) في شباط/فبراير. سجل المهاجم البرازيلي (26 عاماً) 19 هدفاً في 14 مباراة مع ناديه الجديد الذي يحتل المركز الثاني في الدوري، علماً بأنه سجل 89 هدفا في 223 مباراة مع ناديه السابق.



جاكسون مارتينيز (42 مليون يورو)



انفق نادي غوانغجو ايفرغراندي 42 مليون يورو (43,9 مليون دولار) على المهاجم الكولومبي لضمه إلى صفوفه في شباط/فبراير. إلا أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً شارك في أربع مباريات فقط، وسجل خلالها أربعة أهداف.

راميريش (28 مليون يورو)

بعد تراجع أدائه مع تشيلسي الإنكليزي، انفق جيانغسو سونينغ 28 مليون يورو (29,2 مليون دولار) على اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 29 عاماً، للانتقال الى صفوفه في كانون الثاني/يناير. وكان المبلغ رقماً قياسياً آسيوياً لكنه حطم مراراً في الاشهر الماضية.