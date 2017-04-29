بطولة الإمارات: الجزيرة يتوج باللقب للمرة الثانية

وسجل علي مبخوت (38 و65 و90 من ركلة جزاء) والبرازيليان صامويل روزا ( 51 بالخطأ في مرماه) والتون الميدا (86) اهداف الجزيرة.

وكان الجزيرة يحتاج الى نقطة ليتوج بطلا للمرة الثانية بعد 2011، لكنه حقق ثلاث نقاط جعلته يبتعد في الصدارة برصيد 62 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الاهلي الثاني الذي تعادل السبت ايضا مع الشارقة 2-2.

وتابع مهاجم الجزيرة علي مبخوت تالقه وسجل ثلاثة اهداف "هاتريك" جعلته يعزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 31 هدفا، ويعادل رقم الغاني اسامواه جيان كافضل هداف في تاريخ دوري الامارات بموسم واحد والذي حققه عام 2013.

كما استمر تحطيم الارقام القياسية السبت بعدما اصبح جيان مهاجم الاهلي الحالي والعين سابقا اول لاعب اجنبي يصل الى الهدف 100 في تاريخ الدوري الاماراتي الذي انطلق موسم 1973-1974، متخطيا رقم البرازيلي اندرسون اللاعب السابق للشارقة والوصل والذي سجل 99 هدفا.