برشلونة وريال لفوز ثالث قبل انطلاق دوري الأبطال

وحقق برشلونة بداية نارية بفوز ساحق على ريال بيتيس 6-2 بثنائية لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وثلاثية للهداف الأوروغوياني لويس سواريز، لكن محرك فريق المدرب لويس انريكي اكتفى بفوز ضيق على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وعلى غرار الفريق الكاتالوني، عاد ريال مدريد بفوز عريض من أرض ريال سوسييداد بثلاثية نظيفة للويلزي غاريث بايل (2) وماركو أسينسيو، وذلك في ظل غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتعافى من إصابة تعرض لها في نهائي كأس أوروبا 2016 حيث أحرز اللقب مع بلاده لأول مرة في تاريخه. بعدها حقق الفريق الأبيض فوزاً صعباً على ضيفه سلتا فيغو 2-1 بهدف متأخر من لاعب وسطه الألماني طوني كروس.

لكن أياً من الفريقين العملاقين لا يتصدر الترتيب، اذ حقق لاس بالماس، صاحب المركز الحادي عشر في الموسم الماضي، انتصارين لافتين على أرض فالنسيا 4-2 إفتتاحا واكتسح ضيفه غرناطة 5-1 ليتصدر ترتيب الليغا.

ويخوض لاس بالماس إمتحاناً نارياً السبت على أرض اشبيلية الرابع الفائز على إسبانيول 6-4 إفتتاحا قبل تعادله مع ضيفه فياريال سلباً، علما بانه يشارك في دوري أبطال أوروبا بعد إحرازه لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.



برشلونة ينتظر نيمار



برشلونة أعلن الإثنين الماضي ان أسطورته ميسي يعاني من آلام في الحالب الأيسر تتطلب خفض وتيرة تدريباته، دون أن يحدد مدة غيابه. وغاب ميسي (29 عاما) عن مباراة الأرجنتين وفنزويلا الأربعاء (2-2)، بعد أن تضاعفت إصابته في مواجهة الأوروغواي ضمن تصفيات المونديال.

وينتظر برشلونة هدافه الآخر البرازيلي نيمار لأول مرة هذا الموسم، بعد إبتعاده نحو 100 يوم مع المنتخبين الأولمبي المتوج بذهبية ألعاب ريو دي جانيرو لأول مرة في تاريخه والمنتخب الأول في تصفيات مونديال 2018 حيث حقق الفوز على الإكوادور وكولومبيا.

وبعد عودته الى مطار "ال برات" توقع الولد الذهبي مشاركته لأول مرة هذا الموسم ضد ألافيس: "أرى نفسي على أرض الملعب ضد الافيس، لكن علي أولاً ان أحصل على الراحة".

وبعد ثلاثة أيام من مواجهة ألافيس، يتعين على برشلونة إفتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا أمام سلتيك الإسكتلندي.

ويعاني لويس إنريكي من إصابات صانع ألعابه أندريس إينيستا ولاعب الوسط الآخر القادم من فالنسيا البرتغالي أندريه غوميش.

وفي ظل الغيابات المتوقعة، اشار النادي الى ان إنريكي استدعى من الفريق الرديف الشبان مارلون وألفارو وموخيكا وكابتوم وكاربونيل وألينيا.

من جهته، لم يخسر ألافيس بطل الدرجة الثانية أو يحقق الفوز في مباراتين، فتعادل على أرض أتلتيكو مدريد 1-1 في نتيجة لافتة قبل تعادله سلباً مع ضيفه سبورتينغ خيخون.

في المقابل، استهل ريال مدريد موسمه من دون البرتغالي رونالدو صاحب 48 هدفاً في النسخة الماضية، بعد إصابته في نهائي كأس أوروبا، لكنه يستعد لخوض مواجهة أوساسونا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة العائد من إصابة أيضاً في وركه.

وجاء في بيان للنادي أن "بنزيمة ورونالدو تدربا مع باقي المجموعة".

وفي ظل غياب رونالدو (31 عاما) المرشح بقوة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016، إعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الويلزي غاريث بايل الذي أثبت أنه قادر على حمل الشعلة من رونالدو أثناء غيابه.

ويغيب عن تشكيلة بطل أوروبا لاعب الوسط إيسكو والظهير البرتغالي فابيو كوينتراو والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بسبب الإصابة.

ووقع الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا الذي أحرز لقبه للمرة الحادية عشرة (رقم قياسي) في مجموعة تضم بوروسيا دورتموند الألماني، سبورتينغ البرتغالي وليجيا وارسو البولندي.

اما أوساسونا العائد الى دوري الأضواء بعد موسمين في الدرجة الثانية، فحقق بداية بطيئة بتعادله على أرض ملقة 1-1 ثم خسر على أرضه أمام ريال سوسييداد صفر-2. وحقق أوساسونا فوزه الأخير على ريال في الدوري عام 2011 بنتيجة 1-صفر.

وبعد تعادله مرتين، يحل أتلتيكو مدريد على سلتا فيغو وصيف القاع والجريح من خسارتين. ويفتتح إسبانيول برشلونة الذي اشتراه مستثمر صيني، المرحلة بالحلول على ريال سوسييداد الجمعة.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت ملقة مع فياريال، والأحد سبورتينغ خيخون مع ليغانيس، وفالنسيا مع ريال بيتيس، وغرناطة مع ايبار،وديبورتيفو لا كورونيا مع اتلتيك بلباو.



بانتظار الحر

توقيت انطلاقة بعض المباريات قد يتغير بحسب رئيس الرابطة خافيير تيباس وذلك بسبب موجة الحر القوية التي تضرب البلاد. وتلقى الحكام تعليمات بمنح فرصة الى اللاعبين بشرب المياه طيلة المباريات.

وقال تيباس في تصريح للراديو الإسباني "كادينا كوب" ليلة الثلاثاء الأربعاء: "تحت 36، 37، 38، 39 درجة مئوية، لا يمكننا لعب كرة القدم. في هذه الحالة، سنغير التوقيت".

وأكد تيباس أن موجة الحر هذه تشغل بال الهيئات الكروية الإسبانية منذ بداية الموسم الجديد في اّب/أغسطس الماضي.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، تشهد إسبانيا منذ العديد من الأيام موجة حر "تاريخية" وغير مسبوقة في شهر أيلول/سبتمبر منذ بداية نشرات الوكالة عام 1975.