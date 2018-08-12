وسجل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هاتريك في الدقائق 21، 26، 54، والفرنسي كينغسيلي كومان 63 والإسباني تياغو ألكنتارا 85.

وهو اللقب الأول للمدرب الجديد نيكو كوفاتش الذي تسلم المهمة هذا الموسم بعد أن كان مدرباً لإنتراخت فرانكفورت وفاز معه بكأس ألمانيا على حساب بايرن ميونيخ بالذات الموسم الماضي.

وقبل أسبوعين من انطلاق الدوري الذي توج بايرن بلقبه في السنوات الست الأخيرة، يبدو العملاق البافاري مرشحاً للهيمنة مجدداً على الموسم، ووجه انذاراً صريحاً شديد اللهجة متجاوزاً سقوطه في أيار/مايو الماضي أمام إينتراخت فرانكفورت في نهائي الكأس 1-3.

وخاض إينتراخت المباراة الرسمية الأولى بقيادة خليفة كوفاتش، النمسوي أدي هوتر (48 عاماً)، والثانية في هذه المسابقة بعد سقوطه في النسخة الثانية عام 1988 أمام فيردر بريمن 0-2.

من جانبه، لعب بايرن مباراته الثانية عشرة في هذه المسابقة، وأحرز اللقب للمرة السابعة، وهو الأكثر فوزاً باللقب كما في كل البطولات المحلية الأخرى، أمام بوروسيا دورتموند (5 القاب في 9 مباريات)، وفيردر بريمن (3 انتصارات في 4 مباريات).

والنسخة الحالية هي الـ 19 لهذه المسابقة التي انطلقت عام 1987، لكنها توقفت بين 1996 و2010.

ودفع كوفاتش بكامل العناصر الذين كان يعتمد عليهم هاينكس بدءاً من القائد الحارس مانويل نوير وانتهاء بالمهاجم ليفاندوفسكي باستثناء المدافع جيروم بواتنغ الذي اخذ نيكلاس شوله مكانه.

وخلت الدقائق العشرون الأولى من أي فرصة للطرفين قبل أن يرفع جوشوا كيميش كرة من الجهة اليمنى ارتقى لها ليفاندوفسكي واسقطها على يسار الحارس الدنماركي فريديريك رونوف (21).

ورد الصربي مياد غاسينوفيتش بكرة خطرة مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى نوير (23)، وكرر ليفاندوفسكي السيناريو الأول لكن بعد ركنية نفذها الهولندي اريين روبن وتابعها البولندي برأسه في الشباك هدفا ثانيا (26).

وفرض بايرن سيطرة شبه كاملة على المجريات، وكاد توماس مولر يضيف الثالث من كرة بعيدة مقوسة مالت قليلا عن القائم الأيمن (35).

وفي الشوط الثاني، أكمل ليفاندوفسكي الثلاثية الشخصية بعد خطأ دفاعي في منتصف الملعب وتمريرة من مولر تابعها بيسراها ارتطمت بقدم الحارس الذي خرج لملاقاته واستقرت في الشباك (54).

وبعد أربع دقائق، أطلق البولندي قذيفة قوية سيطر عليها الحارس على دفعات، وتبادل ألكانتارا الكرة مع النمساوي دافيد ألابا وعكسها الأخير من الجهة اليسرى مرت من الجميع ووصلت إلى الفرنسي كينغسلي كومان، بديل روبن، اودعها الشباك بسهولة (63).

وأخرج كوفاتش النجم البولندي بسبب كثرة احتكاكاته مع لاعبي الفريق الخصم (71)، وسدد البديل في صفوف فرانكفورت داني بلوم أول كرة مركزة في هذا الشوط سيطر عليها نوير (75).

وخرج ألابا مصاباً، فأكمل بايرن ربع الساعة الأخير ناقص الصفوف بعد أن استنفد كوفاتش تغييراته الثلاثة، وساهم كومان بالهدف الخامس من تمريرة قصيرة الى ألكانتارا تابعها الاخير بارتياح تام في الشباك (85).