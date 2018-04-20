اليابان تحتفظ بلقبها بطلة لسيّدات آسيا

وتدين اليابان بتجديدها تفوقها على أستراليا التي خسرت نهائي 2014 بنفس النتيجة، إلى كومي يوكوهاما التي خطفت هدف الفوز في الدقيقة 84، حارمة الأستراليات من لقبهن الثاني بعد ذلك الذي توّجن به عام 2010 بركلات الترجيح على حساب كوريا الشمالية.

وكان المنتخبان تواجها أيضاً في الدور الأول وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وأحرزت الصين المركز الثالث بعد فوزها على تايلاند 3-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت على ذات الملعب.

وبعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، حسم المنتخب الصيني المواجهة في غضون 10 دقائق عندما افتتحت لي يينغ التسجيل في الدقيقة 51، قبل أن تضيف وانغ شنشان الثاني في الدقيقة 56، وسونغ دوان الثالث في الدقيقة 60.

وسجلت راتيكان ثونغسومبوت الهدف الوحيد لمنتخب تايلاند في الدقيقة 81.

وفي الجوائز الفردية، حصلت اليابانية مانا ايوابوتشي على جائزة أفضل لاعبة، والصينيه لي يينغ على جائزة هدّافة البطولة برصيد 7 أهداف، فيما حصل منتخب اليابان على جائزة اللعب النظيف.

يذكر أنّ كل من المنتخبات الأربعة اليابان وأستراليا والصين وتايلاند، إضافة لصاحب المركز الخامس منتخب كوريا الجنوبية، قد حجزت مقعدها للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في فرنسا العام المقبل.