متابعة: فراس بن أحمد

وافتتح حكيم زياش التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 54 ثم عاد مهاجم أياكس أمستردام الهولندي ليسجل الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 66.

وهذا أول فوز للمغرب على الكاميرون بعد 6 انتصارات للأخيرة و5 تعادلات.

وخطف المغرب صدارة المجموعة الثانية (برصيد 10 نقاط) من الكاميرون، الوصيف ومنظم البطولة (برصيد 8 نقاط)، فيما يأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ومنتخب جزر القمر، متذيل الترتيب، بنقطتين.

ويحتاج المنتخب المغربي لهزيمة مالاوي أو تعادلها أمام جزر القمر غداً السبت من أجل العبور رسمياً نحو العرس الإفريقي.





تفاصيل االمباراة

نهاية المباراة بفوز المغرب على الكاميرون 2-صفر

77: كلينتون نجي يضيع طريق الشباك

72: رأسية سفيان بوفال كانت خطيرة على منتخب الكاميرون

66: زياش يصوب ويسجل الهدف الثاني للمغرب والشخصي الثاني له في المباراة

54: زياش من ركلة جزاء يسجل الهدف الأول للمغرب

48: تصويبة إيكمبي مرت برداً وسلاماً على حصون المغرب

عودة المباراة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المغرب والكاميرون

45: زياش أضاع فرصة افتتاح التسجيل

31: تصويبة زياش تمر بجانب المرمى

27: ايكمبي حاول خداع حارس المغرب

24: محاولات خطيرة لمنتخب أسود الأطلس

6: إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، لاعب باريس سان جيرمان، اقترب من افتتاح التسجيل للكاميرون

بداية مباراة المغرب والكاميرون

التشكيلة الأساسية للمنتخبين



