الكشف عن الراعي الرسمي لكأس العالم 2018

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أن الشركة ستنخرط في العديد من الأنشطة التسويقية والدعائية العالمية لكأس القارات في ألفين وسبعة عشر وكأس العالم في ألفين وثمانية عشر. مضيفاً أن شعار الشركة سيكون مُصاحباً للحدثين الكرويين, وسيحصل على فرص تسويقية داخل الملعب وخارجه, من ضمنها سلع تسويقية داخل الملاعب. وأضاف الاتحاد الدولي أن تلفزيونات هايسينس ستكون التلفزيونات الرسمية للمسابقتين. ومن المتوقع أن تساهم الشراكة في وصول (هاي سينس) إلى أكثر من مائتي دولة وستُعزز بشكل كبير من وجودها في السوق العالمية.