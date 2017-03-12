القضاء المصري يحل اتحاد الكرة

وقبلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى التي تقدم بها المرشح السابق للانتخابات عمر هريدي، والتي طالب فيها بـ "وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات" التي أجريت في 30 آب/أغسطس، على خلفية عدم إدراج اسمه في قائمة المرشحين.

وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم القابل للاستئناف، أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات الأخيرة خالفت القانون بعدم تنفيذ الأحكام القضائية".

وأوضحت أن هذا الحكم" "قطعي (...) ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر".

وكانت اللجنة المنظمة للانتخابات رفضت إدراج اسم هريدي، العضو السابق في مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية عدم استيفائه شروط الترشح. إلا أن هريدي تقدم بطلب أمام القضاء الإداري في حينه، وحصل على حكم بوجوب إدراج اسمه، وهو ما لم يتم.

وعلى هذا الأساس، تقدم هريدي بدعوى جديدة طلب فيها وقف اعلان نتائج الانتخابات، ووافق عليه القضاء الإداري الأحد.

وأورد القضاء الإداري في الحيثيات مخالفات أخرى، منها عدم تنفيذ أحكام سابقة باستبعاد مرشحين، واعتماد مبدأ "البطلان النسبي على الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم ما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد"، بما يعني عدم إبطال الورقة بالكامل في حال وجود مخالفات في متنها.

وكان أبو ريدة فاز بمنصب رئيس الاتحاد بغالبية 85 بالمئة من أصوات الجمعية العمومية. وأقيمت الانتخابات برقابة من الاتحاد الدولي لكرة القدم وسط حال من الشد والجذب بين المرشحين والتهديد بإقامة دعاوى قضائية ببطلانها.